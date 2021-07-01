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صندوق النقد يوافق على مراجعة ثانية للبرنامج الإصلاحي بالأردن

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
اقتصاد الأردن

صندوق النقد يوافق على مراجعة ثانية للبرنامج الإصلاحي بالأردن

البرنامح الإصلاحي مدته 4 سنوات

متابع الغاء المتابعة

عمان- رويترز

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قالت وزارة المالية الأردنية، اليوم الخميس، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية لبرنامج الأردن الإصلاحي الذي مدته أربع سنوات وأشاد بالمملكة لتحقيقها أهدافها المالية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، أن صندوق النقد الدولي شجع مانحي الأردن الرئيسيين الغربيين والعرب على دعمه "في ضوء التزامه القوي بالاستقرار والإصلاح" واستضافة اللاجئين من المنطقة.

وقال صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، إنه توصل إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار، بموجب برنامج ائتماني قائم، بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج "يسير على المسار الصحيح".

وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

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