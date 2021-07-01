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لحاملي الإقامة الذهبية الإماراتية.. 3 حالات للحصول على تصريح عمل

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اقتصاد الإمارات

لحاملي الإقامة الذهبية الإماراتية.. 3 حالات للحصول على تصريح عمل

تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء والذي تم بموجبه استحداث "تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية"

متابع الغاء المتابعة

دبي - وام

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عن البدء في إصدار تصاريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء والذي تم بموجبه استحداث "تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية".

وأوضحت الوزارة أن التصريح المشار إليه يمنح لثلاث حالات تشمل الأولى منها من لم يكن يعمل وقت حصوله على الإقامة الذهبية، وذلك في حال رغبته بالعمل لدى صاحب عمل وتشمل الحالة الثانية رغبة صاحب العمل الحالي بتجديد تصريح وعقد العمل للحاصلين على الإقامة الذهبية بعد انتهاء مدة تصريح عملهم، فيما تشمل الحالة الثالثة التحاق العامل الحاصل على الإقامة الذهبية بعمل جديد لدى صاحب عمل آخر.

وأشارات الوزارة إلى أن سريان ذات الإجراءات المتبعة لديها والمتعلقة بإصدار تصاريح وعقود العمل لمن هم على إقامة ذويهم في حال التحاقهم بعمل على "تصريح عمل حاملي الإقامة الذهبية".

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أكدت استمرار سريان تصاريح العمل والعقود السارية المبرمة بين أصحاب العمل والعمال ممن تم منحهم الإقامة الذهبية، وكذلك سريان كافة التشريعات المعمول بها في الدولة عليهم خصوصا أحكام قانون العمل عند التحاقهم بالعمل لدى صحاب عمل في القطاع الخاص.

إلى جانب سريان ذات الرسوم المقررة والمعمول بها لتصاريح العمل لمن هم خارج الدولة، وسريان ذات الرسوم المقررة والمعمول بها لتجديد وتعديل تصاريح وعقود العمل وذلك عند تجديد أو تعديل عقد العمل وتصريح عمل حاملي الإقامة الذهبية.

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