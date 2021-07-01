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‎ "الموارد البشرية" السعودية تبدأ اليوم أولى مراحل الفحص المهني

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وزارة الموارد البشرية
السعودية

‎ "الموارد البشرية" السعودية تبدأ اليوم أولى مراحل الفحص المهني

للتحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها

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دبي - العربية.نت

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تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الخميس، في التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.

يأتي ذلك في إطار خطة إلزام لجميع المنشآت في المملكة العربية السعودية، بعد 4 أشهر من إطلاق الوزارة للبرنامج، حيث إنه من المقرر أن يبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير من العام 2022، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة اليوم.

وفي هذا الإطار، صرح عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، بأن الوزارة مستمرة في مواصلة الجهود في تنظيم الأعمال والإستفادة من العمالة بمختلف المهن من خلال تنظيمها وتوجيهها وإرشادها لتحقيق الجودة والكفاءة، مضيفاً أن الوزارة تعمل على ‎الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات السوق.

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وبرنامج الفحص المهني هو برنامج يختص بالتأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنية، حيث يعمل البرنامج في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

وحول خطة الإلزام، فمن المقرر أن تبدأ من المنشآت العملاقة، التي يوجد بها 3 الآف عامل فأكثر، وثم المنشآت الكبيرة، والتي يعمل بها من 500 إلى 2999 عاملا، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملا، وثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملا، وأخيراً المنشآت الصغيرة فئة (ب) والتي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت في تاريخ 23 رجب 1442 الموافق 7 مارس 2021 برنامج "الفحص المهني"، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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