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المغرب: ارتفاع عجز التجارة إلى 9 مليارات دولار

الدرهم المغربي
الدرهم المغربي
اقتصاد المغرب

المغرب: ارتفاع عجز التجارة إلى 9 مليارات دولار

صعد 10.4% على أساس سنوي في مايو 2021

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دبي - العربية.نت

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قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبلاد ارتفع 10.4% إلى 81 مليار درهم (9 مليارات دولار) في الشهور الخمسة الأولى من عام 2021 ارتفاعاً من 73.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 18.1% إلى 207.6 مليار درهم كما قفزت الصادرات 23.5% إلى 126.6 مليار درهم في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى مايو /أيار بالمقارنة مع العام السابق.

وانخفضت إيرادات السياحة، الحيوية لدخل المغرب من العملة الصعبة، 62.3% إلى 7.3 مليار درهم في حين ارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج 50.2% إلى 36.3 مليار درهم، بحسب "رويترز".

كان العجز في تجارة المغرب انكمش بنسبة 4.2% إلى 62.7 مليار درهم (7.11 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من 2021.

وزادت واردات المغرب 10.7% إلى 165.3 مليار درهم في حين قفزت الصادرات 22.3% إلى 102.6 مليار درهم في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى نهاية أبريل /نيسان.

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