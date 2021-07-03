.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رغم التحسن.. حقيقة صادمة بأرقام الوظائف الأميركية في زمن الوباء

وظائف بطالة كورونا أميركا
الوظائف الأميركية تواجه تحديات الوباء
اقتصاد أميركا

رغم التحسن.. حقيقة صادمة بأرقام الوظائف الأميركية في زمن الوباء

الوظائف في قطاعات الصناعة الكبرى.. لم تعد لسابق حالها قبل كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لم تستعد أي صناعة أميركية كبرى مستوى التوظيف الذي كانت عليه قبل الركود في 16 شهرًا منذ أن نسف COVID-19 سوق العمل، مما سيشكل صدمة بالرغم من الاعتراف بأرقام مرتفعة لنسب التوظيف، لكن السلالات المتحورة تظل تهديدا ماثلاً لتحسن الاقتصاد.

أظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة الجمعة أن إجمالي العمالة في القطاعات العشر غير الحكومية الرئيسية تراوحت بين 87% و 99% من مستوياتها في فبراير 2020، حتى أولئك الذين لم يتضرروا نسبيًا من الوباء لم يتخطوا خسائرهم بالكامل.

وقال وزير العمل الأميركي، مارتي والش، في مقابلة "نحن اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية"، مضيفاً أن الأمر سيستغرق "بضعة أشهر أخرى" قبل أن يصل الاقتصاد إلى أرقام ما قبل الوباء بشكل عام بحسب ما نقلته "رويترز".

أزمة الكهرباء تشعل العراق.. ودعوات للتظاهر العربية ميديا أزمة الكهرباء تشعل العراق.. ودعوات للتظاهر

اعتبر الرئيس جو بايدن أن إحداث الاقتصاد الأميركي وظائف أكثر مما كان متوقعا في حزيران/يونيو يعد "تقدما تاريخيا"، رغم أن سوق العمل ما زال بعيدا عن التعافي من الوباء ولا تزال البطالة منتشرة بشدة في صفوف السود واللاتينيين.

وأكد الرئيس الديمقراطي في مؤتمر صحافي أن "اقتصادنا يحرز تقدما تاريخيا في الخروج من أسوأ أزمة خلال مئة عام"، وهي "نتيجة مباشرة" لسياسة الإنعاش التي وضعها البيت الأبيض، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

وأضاف "من الواضح أننا نسير على الطريق الصحيح"، مرحبا بمراجعة مسؤولي الميزانية في الكونغرس وصندوق النقد الدولي توقعات النمو لعام 2021 نحو الزيادة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
الأكثر قراءة
السعودي السعودي "رشاش" مجرم الثمانينيات.. شهود عيان يحكون قصصه
السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق
شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون
الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن عملية تاكوبا التي أطلقت ضد داعش في إفريقيا؟
ماذا تعرف عن عملية تاكوبا التي أطلقت ضد داعش في إفريقيا؟
اكتشف المزيد