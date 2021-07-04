البحرين.. نمو الاقتصاد النفطي 2.04% في الربع الأول

أظهرت بيانات حكومية، نمو الاقتصاد النفطي بالأسعار الثابتة في مملكة البحرين خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.04% على أساس سنوي بدعم تحسن أسعار النفط.

وحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية واطلعت عليها "العربية"، سجل الاقتصاد النفطي نموا بالأسعار الجارية بنسبة 15.97% خلال الفترة.

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في المقابل، انكمش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 2.97% و1.77% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

وأشارت البيانات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.11% بالأسعار الثابتة، فيما ارتفع بنسبة 0.32% بالأسعار الجارية.

ووفق البيانات، بلغت الخدمات الصحية الخاصة نمواً بواقع 12.89% بالأسعار الثابتة، وسجل نشاط المشروعات المالية ارتفاعا بنسبة 7.58%.

ونما نشاط المناجم والمحاجر بنسبة 1.94%، والخدمات التعليمية الخاصة بنسبة 1.61%.

فيما تراجع نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 20.44%، والمواصلات والاتصالات بنسبة 16.86%، كذلك انخفضت الخدمات الحكومية الأخرى بنسبة 1.91%.

وأفادت البيانات بانخفاض الصناعات التحويلية بنسبة 1.90% بالأسعار الثابتة، فضلا عن انخفاض نشاط البناء والتشييد بنسبة 0.87% بالأسعار الثابتة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير سابق، انتعاش اقتصاد البحرين خلال السنة الحالية، ليسجل نمواً بنسبة 3.3% وأما المملكة فتتوقع أن يبلغ النمو 5% خلال العام الحالي.

وقال الصندوق إن اقتصاد البحرين انكمش 5.4% خلال العام الماضي بأكمله إثر أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط.