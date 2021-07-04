ممثل عن ملاك "إيفر غيفن" يعلن التوصل لحل مع هيئة قناة السويس

أعلن ممثل عن ملاك سفينة "إيفر غيفن"، اليوم الأحد، التوصل لحل مع هيئة قناة السويس.

وقال ممثل إيفر غيفن، إن هناك استعدادات مع هيئة قناة السويس للإفراج عن السفينة.

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كانت مصادر قد كشفت للعربية، مؤخراً، إن مصر وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركة المالكة لسفينة "إيفر غيفين"، التي أغلقت قناة السويس في مارس، ستدفع بموجبه 540 مليون دولار تعويضا لمصر.

ويتضمن الاتفاق بنوداً بعدم تقديم هيئة قناة السويس شكوى ضد الشركة المالكة للسفينة إلى أي جهة مستقبلا وأن تقوم الهيئة بضمان عدم تعرضها لأية مضايقات مستقبلا وتسهيل مهمة عملها، وفقا للمصادر.

وتسبب جنوح السفينة في تعطيل حركة الملاحة في القناة لمدة ستة أيام، مما أدى إلى عرقلة مئات السفن وتعطيل التجارة العالمية.

وأوضحت المصادر أن التعويض الذي تم التوصل إليه، ستدفعه الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفين بالاشتراك مع شركات التأمين ونادي الحماية والتأمين البريطاني.

وأشارت المصادر إلى أنه كان هناك محاولات من شركات التأمين والشركة المالكة للسفينة لتخفيض هذا المبلغ إلى 500 مليون دولار أو أقل من ذلك.