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صندوق الاستثمارات: عدد من الشركات في مرحلة متطورة لطرح أسهمها

صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات: عدد من الشركات في مرحلة متطورة لطرح أسهمها

يطمح الصندوق لتوليد قرابة 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025

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دبي - العربية.نت

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أكد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، الالتزام بالاستثمار في القطاعات الواعدة وتأسيس قطاع مستدام في توليد الطاقة ضمن برنامج الطاقة المتجددة للصندوق الذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030.

وشدد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة على أن عدداً من الشركات بات في مرحلة متطورة لطرحها في سوق الأسهم في محفظة الصندوق المحلية

من بينها شركة أكوا باور التي يمتلك الصندوق فيها نسبة 50% والتي أعلنت مؤخرا طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

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ولفت الحميّد إلى أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد ركيزة رئيسة في تحقيق رؤية 2030 أسهم في توليد 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المحلية بين 2016 و2020، نقلاً عن صحيفة "الرياض".

ويطمح الصندوق لتوليد قرابة 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025.

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