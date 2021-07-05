.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر: مصنع "فاكسيرا" سينتج 3 ملايين جرعة لقاح يوميا

حملة التطعيم بلقاح كورونا في مصر
حملة تطعيم في مصر
لقاح كورونا

مصر: مصنع "فاكسيرا" سينتج 3 ملايين جرعة لقاح يوميا

رئيس الوزراء المصري: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة اللقاحات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الاثنين إن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون المصري "نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة اللقاحات وجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج الأدوية".

وأشار مدبولي إلى أن مصنع (فاكسيرا) سيكون مؤهلا لإنتاج نحو 3 ملايين جرعة يوميا من مختلف اللقاحات، بحسب "رويترز".

كانت وزيرة الصحة هالة زايد صرحت قبل أيام بأن مصر قدمت طرحا لشركات إنتاج لقاحات كورونا بأن تنتج 3 ملايين جرعة يوميا بإنتاج سنوي يتخطى مليار جرعة، بهدف تصديرها للدول المجاورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد تغريدة طبية عن الإسهال.. تثير عاصفة سخرية في أميركا شاهد تغريدة طبية عن الإسهال.. تثير عاصفة سخرية في أميركا
رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟ رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟
الأكثر قراءة
توطين 6 قطاعات جديدة في السعودية لتوفير 40 ألف وظيفة توطين 6 قطاعات جديدة في السعودية لتوفير 40 ألف وظيفة
نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا
صمغ البامية صمغ البامية "المقرف".. كنز حقيقي يختبئ خلفه
فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق
قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما
تيغراي تتحدى فائزاً بنوبل.. مشاهد لا تصدق لجيش من الأسرى تيغراي تتحدى فائزاً بنوبل.. مشاهد لا تصدق لجيش من الأسرى
قبل أن تذهب
الدبيبة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات الليبية المقبلة
الدبيبة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات الليبية المقبلة
اكتشف المزيد