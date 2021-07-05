مصر: مصنع "فاكسيرا" سينتج 3 ملايين جرعة لقاح يوميا

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الاثنين إن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون المصري "نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة اللقاحات وجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج الأدوية".

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وأشار مدبولي إلى أن مصنع (فاكسيرا) سيكون مؤهلا لإنتاج نحو 3 ملايين جرعة يوميا من مختلف اللقاحات، بحسب "رويترز".

كانت وزيرة الصحة هالة زايد صرحت قبل أيام بأن مصر قدمت طرحا لشركات إنتاج لقاحات كورونا بأن تنتج 3 ملايين جرعة يوميا بإنتاج سنوي يتخطى مليار جرعة، بهدف تصديرها للدول المجاورة.