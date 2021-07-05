مساحتها 45 مليون متر مربع.. مدينة صناعية جديدة في مكة

بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة الواقعة في حي "العكيشية" على مساحة 45,395,440 مترا مربعا.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، إن المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة "العكيشية" تعد إضافة جديدة لاستراتيجية "مدن" نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتحقيق المبادرات الموكلة لـ"مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

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كما أضاف أن المدينة الصناعية الجديدة جاءت لمواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار الصناعي بمنطقة مكة المكرمة، حيث تعمل "مدن" على تهيئة البيئة المُثلى لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى مدنها الصناعية، مع إتاحة الفرص لتنمية هذه الاستثمارات وتحقيق أكبر عائد مادي ممكن لشركائها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وبين أن المدينة تتميز بموقعها المباشر على الطريق الدائري الخامس ومفترق طرق مكة المكرمة - الطائف - جدة، وقربها من مدينة السيارات وحد الحرم المكي على مسافة 10 كم، و 20 كم إلى وسط المدينة، فيما تصل المسافة بينها وبين محطة قطار الحرمين إلى 25 كم فقط، و88 كم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و70 كم إلى ميناء جدة الإسلامي.

إلى ذلك، أفاد أنه بانتهاء إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة تكون "مدن" قد أضافت مدينتين صناعيتين جديدتين إلى منظومتها الصناعية، وذلك بعد تدشين المدينة الصناعية بالطائف خلال العام الماضي 2020 على مساحة إجمالية 11 مليون متر مربع، التي تم البدء في تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 1.2 مليون متر مربع.

وأبان أنه في عام 1985 تم تأسيس المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة على مساحة 730 ألف متر مربع وهي مطورة بالكامل وتضم 74 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تشمل العديد من الصناعات المتنوعة أبرزها: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، صناعة مواد البناء والخزف والزجاج، المنسوجات، الأثاث، المعدات الكهربائية، المواد الكيميائية ومنتجاتها، الخشب ومنتجاته والفلين، منتجات المطاط والبلاستيك، صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، صناعة الآلات والمعدات، منتجات المعادن، وصناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها.

قريبة من محطة قطار الحرمين

كما لفت إلى أن المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة تمتاز بقربها من محطة قطار الحرمين على مسافة 12 كم، و84 كم إلى ميناء جدة الإسلامي، في حين تصل المسافة بينها وبين مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى 100كم.

وأشار العبد الكريم إلى أن "مدن" وبالتكامل مع الجهات الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص تعمل على تأسيس مجمتع صناعي متكامل يلبي متطلبات التنمية المستدامة اللازمة لتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال توفير المنتجات والخدمات التي من شأنها تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين لبدء أنشطتهم الإنتاجية خلال أقصر دورة زمنية متاحة.

يذكر أن المدن الصناعية التابعة لـ "مدن" تضم أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، منها أكثر من 780 مصنعاً جاهزاً لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع إجمالي العقود إلى 6,587 عقداً صناعياً واستثمارياً صعوداً من 6300 عقد بنهاية العام 2019، وتشرف "مدن" على المجمعات والمدن الصناعية التي يطورها القطاع الخاص في المملكة.