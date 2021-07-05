3 مليارات دولار إيرادات قناة السويس في 6 أشهر

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أمس الأحد، إن إيرادات القناة في الشهور الستة الأولى من 2021 بلغت ثلاثة مليارات دولار، بزيادة 8.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع ربيع في تصريحات لقناة تلفزيونية خاصة: "حققنا ثلاثة مليارات دولار خلال الشهور الستة الأولى من 2021 بنسبة زيادة 8.8%.. إذا استمرينا على نفس الوتيرة سنصل إلى ستة مليارات دولار بنهاية العام".

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وأضاف أن هيئة القناة ستتسلم قاطرة بقدرة شد حوالي 75 طنا كجزء من اتفاق تسوية للإفراج عن سفينة الحاويات إيفر غيفن، التي عطلت مجرى القناة ستة أيام عندما جنحت في مارس.

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج يوم الأربعاء عن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي احتجزتها السلطات المصرية بعدما تسببت بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.

وأورد بيان للهيئة أنه تم التوصل إلى الاتفاق مع الجهة مالكة السفينة، لافتاً إلى أن احتفالا سيقام الأربعاء لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.

بدوره، أعلن ممثل عن ملاك سفينة "إيفر غيفن"، الأحد، التوصل لحل مع هيئة قناة السويس. وقال ممثل إيفر غيفن، إن هناك استعدادات مع هيئة قناة السويس للإفراج عن السفينة.

وكانت مصادر قد كشفت للعربية، مؤخراً، أن مصر وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركة المالكة لسفينة "إيفر غيفن"، ستدفع بموجبه 540 مليون دولار تعويضا لمصر.