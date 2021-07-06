.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحقيق في مخالفة 13 شركة بالسعودية لنظام المنافسة

هيئة المنافسة
هيئة المنافسة
اقتصاد السعودية

التحقيق في مخالفة 13 شركة بالسعودية لنظام المنافسة

تعمل بقطاعات المقاولات والبيع بالتجزئة والمنصات الإلكترونية

متابع الغاء المتابعة

الرياض- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، موافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام 13 منشأة بمخالفة نظام المنافسة.

وأضافت الهيئة في بيان نشر على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن المنشآت الخاضعة للتحقيق تعمل بقطاعات المقاولات والبيع بالتجزئة والمنصات الإلكترونية.

وأشارت الهيئة خلال اجتماع مجلس إدارتها الـ70، إلى الموافقة على دراسة طلبات التسوية مع 2 من المنشآت، فيما حفظ 18 شكوى واردة لعدم وجود مخالفة لنظام المنافسة.

"المنافسة" السعودية: مشاريع حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء تجاوزت مليار ريال اقتصاد اقتصاد السعودية "المنافسة" السعودية: مشاريع حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء تجاوزت مليار ريال

وشملت قرارات مجلس الإدارة الموافقة على طلب تشكيل لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء المقدم من إحدى المنشآت لإعفائها من أحكام المادة السابعة من نظام المنافسة بشأن وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي.

ووافق مجلس إدارة الهيئة أيضا على المقترح الخاص بالإعفاء من إجراءات التقدم للإبلاغ عن التركزات الاقتصادية ذات الأثر التنموية لتشجيع ريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأقر المجلس نشر الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
استخدام جديد من نوعه لمعدة الأبقار! استخدام جديد من نوعه لمعدة الأبقار!
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
الأكثر قراءة
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر
مناعة لسنوات.. بشرى سارة جدا عن لقاحي فايزر وموديرنا مناعة لسنوات.. بشرى سارة جدا عن لقاحي فايزر وموديرنا
تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة
رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟ رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟
فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين
قصة الإسرائيلية التي جثا بايدن على ركبته وركع أمامها قصة الإسرائيلية التي جثا بايدن على ركبته وركع أمامها
قبل أن تذهب
هذه مخاطر الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان
هذه مخاطر الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان
اكتشف المزيد