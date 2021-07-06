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السعودية ترحب باستعادة السودان علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية

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اقتصاد السودان

السعودية ترحب باستعادة السودان علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

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رحبت المملكة العربية السعودية بقرار المجلسين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، تأهيل السودان لتخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، كما أثنت على الحكومة السودانية لاستئناف مشاركتها مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، وإطلاقها مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: "إن هذه لحظة تاريخية في رحلة السودان الطويلة نحو استعادة العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من العزلة المالية العالمية، لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ مؤتمر أصدقاء السودان الذي استضافته المملكة العربية السعودية في أغسطس 2020 لحشد الدعم للسودان، وستواصل المملكة دعمها لجهود السودان الرامية إلى إنعاش وتنمية اقتصاده".

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يذكر أنه وخلال مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم جمهورية السودان الذي عقد في باريس في 17 مايو 2021 برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، قدمت السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، منحة بقيمة 20 مليون دولار للسودان لتغطية فجوة تمويل ديونه لدى صندوق النقد الدولي.

وأعلنت المملكة أيضا تحويل رصيدها في "حسابيّ الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي نحو إطفاء ديون السودان"، كما تعهدت المملكة بتقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لسد الفجوة في صندوق الائتمان متعدد الأطراف الذي يديره البنك الدولي لدعم استجابة السودان الطارئة لجائحة كوفيد-19.

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