انتعاش فوق التوقعات لمبيعات التجزئة الأوروبية خلال مايو

أظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو ارتفعت بأكثر من المتوقع في مايو /أيار بعد هبوط في أبريل/نيسان، مدفوعة بشكل أساسي بالمنتجات غير الغذائية ووقود السيارات.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبية يوروستات، إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو زادت 4.6% على أساس شهري في مايو/أيار وبزيادة 9% عنها قبل عام.

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وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز، زيادة شهرية 4.4% وصعودا 8.2% على أساس سنوي.

وفي أبريل /نيسان، نزلت المبيعات 3.9% على أساس شهري رغم ارتفاع 23.3% سنويا، بحسب ما قاله المكتب يوم الثلاثاء.