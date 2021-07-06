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ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس لـ5.7% في يونيو

من وسط العاصمة التونسية
من وسط العاصمة التونسية
اقتصاد تونس

ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس لـ5.7% في يونيو

بعد استقراره لشهرين متتاليين

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تونس - رويترز 

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.7% في يونيو/حزيران الماضي من 5% في مايو/أيار.

وكان التضخم مستقرا في الشهرين الماضيين عند 5%.

وقال مكتب الإحصاء الحكومي، إن مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفع 7.2% في يونيو/حزيران مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وفقا ما نقلته "رويترز".

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وقال صندوق النقد الدولي في مايو الماضي، إنه على تواصل وثيق مع السلطات التونسية لفهم التفاصيل الفنية لخططهم للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيكون خطوة مهمة صوب طلب تونس برنامجا تمويليا من الصندوق.

وكان وزير الاقتصاد التونسي علي الكعلي، قد قال إن الوضع المالي للبلاد حرج وتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في غضون ثلاثة أشهر، وهو إطار زمني أقصر من المعتاد.

وتصاعدت ديون تونس وانكمش اقتصادها 8.8%، بينما بلغ عجزها المالي 11.4%، وهي تجري محادثات مع مقرضين محتملين آخرين، من بينهم قطر للمساعدة في تمويل الميزانية العامة.

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