مصر.. تحالف يؤسس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية بـ1.75 مليار جنيه

قام تحالف يضم صندوق مصر السيادي وبنك مصر والقابضة للتأمين وبنك قناة السويس بالمشاركة في تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه.

وقالت شركة بلتون المالية القابضة المستشار المالي للتحالف، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن التحالف سيقوم إلى جانب مستثمرين آخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه.

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وأضافت أن منصة "لايتهاوس" تمتلك فرصا واعدة للنمو وتتواءم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقى مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة "لايتهاوس" التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.

وبحسب اتفاق الشراكة الجديدة سيتم إدارة المنصة تحت إشراف المهندس حسام القباني - المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان- بالإضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات وشركة مصر كابيتال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن المنصة تستهدف الاستثمار في 10-12 مدرسة، وسيتم التركيز على المدارس في محافظات القاهرة والجيزة في المرحلة الأولى، على أن تتضمن المراحل التالية محافظات منها الإسكندرية وبني سويف وأسيوط، وبورسعيد، والغربية، والقليوبية.

وأكد سليمان أن الاستثمار في منصة "لايتهاوس" سيكون الثالث في محفظة الصندوق السيادي التعليمية، معبرا عن حماسه الشديد لدعم الإدارة المكونة من كوادر مصرية عبر حلول وشراكات مالية، حيث تم تأسيس شركة الصندوق لهذا الغرض بما يفتح آفاقا جديدة لنمو المحفظة التعليمية للصندوق.

وذكر سليمان أن الصندوق السيادي منفتح على الأفكار والمشروعات الجديدة عبر صناديقه الفرعية لا سيما في قطاع رئيسي مثل التعليم، كما أن عمليات الإغلاق المالية التالية في منصة "لايتهاوس" التعليمية ستستهدف مستثمري القطاع الخاص، خاصة وأن التعليم من القطاعات الواعدة التي توفر مقومات جاذبة للمزيد من رؤوس الأموال المحلية والدولية خلال المرحلة القادمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ايرنوود للاستثمارات ونائب رئيس مجلس إدارة لايتهاوس، محمد الشريف، إن لايتهاوس أسست بكل المقومات اللازمة لتكون رائدة التعليم للطبقة المتوسطة من أسس فنية وإدارية ومالية.

وأضاف أن المنصة حددت المدارس والأراضي التي ستبدأ بها في جولة الاستثمار الأولى وتسعى للبدء في الجولة الاستثمار الثانية قبل نهاية 2022.

وقامت شركة بلتون المالية القابضة بدور المستشار المالي ومكتب معتوق وبسيوني للمحاماة بدور المستشار القانوني للايتهاوس، فيما استعان صندوق مصر السيادي برينيسانس كابيتال كمستشار مالي وبيكر آند ماكينزي كمستشار قانوني، فيما قام مكتب الكامل بدور المستشار القانوني لبنك مصر و مصر كابيتال.