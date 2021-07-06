معنويات المستثمرين في ألمانيا تنخفض بأكثر من المتوقع

أظهر مسح نشر اليوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين في ألمانيا انخفضت بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز لكنها ما زالت عند مستوى مرتفع جدا، في حين زادت التوقعات لتعاف اقتصادي قوي.

وقال معهد (زد إي دبليو) للبحوث الاقتصادية، إن مؤشره لمعنويات المستثمرين هبط إلى 63.3 من 79.8 في يونيو/حزيران. وكان استطلاع للرأي أجرته "رويترز" قد توقع أن ينخفض المؤشر إلى 75.2.

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لكن مقياسا آخر للمعهد للأوضاع الاقتصادية الحالية قفز إلى 1.9 في يوليو/تموز من -9.1 في الشهر السابق، متحركا إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى في عامين ومتجاوزا بسهولة متوسط التوقعات البالغ 5.0 نقاط.

وقال خبير اقتصادي بالمعهد إن خبراء الأسواق المالية توقعون أن الوضع الاقتصادي في مجمله سيكون إيجابيا على نحو استثنائي في الأشهر الستة المقبلة.