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موديز تؤكد تصنيف العراق مع نظرة مستقبلية مستقرة

مصفاة نفط في العراق
العراق يعتمد اقتصادياً ومالياً على النفط
اقتصاد العراق

موديز تؤكد تصنيف العراق مع نظرة مستقبلية مستقرة

التقدم في التنوع الاقتصادي لا يزال بطيئاً ويعرقله ضعف بيئة الأعمال

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دبي - العربية.نت

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أكدت وكالة موديز للتقييم المالي، تصنيفها الائتماني للعراق عند ‭Caa1‬ مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت "موديز" بحسب تقرير نقلت "رويترز" ملخصا عنه، الثلاثاء، أن تأكيد التصنيف يعكس التحديات الائتمانية التي يطرحها اعتماد العراق الكبير بشكل استثنائي، اقتصاديا وماليا، على النفط.

وأفادت "موديز" أن النظرة المستقبلية المستقرة للعراق توازن بين عدد من المحركات الإيجابية والسلبية المحتملة.

وأضافت أن التقدم في التنوع الاقتصادي لا يزال بطيئا ويعرقله ضعف بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في العراق.

واعتبرت أن الفساد هو التحدي المؤسسي الأكبر الذي يواجهه العراق.

وقالت "موديز" إن المشهد السياسي في العراق ومخاطر الاستقرار السياسي المتزايدة يهددان بمواصلة إبطاء التقدم في الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية.

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