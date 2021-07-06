وزير النقل السعودي: استثمار أكثر من 500 مليار ريال في النقل والخدمات اللوجستية

قال وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر أمس الاثنين، إن المملكة ستستثمر أكثر من 500 مليار ريال (133.34 مليار دولار) في مطارات وموانئ بحرية وخطوط للسكك الحديدية ومنشآت أخرى للبنية التحتية بحلول نهاية العقد الحالي، في مسعى لجعل السعودية مركزا عالميا للنقل والخدمات اللوجستية.

يأتي ذلك في إطار إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود برنامجا للتنويع الاقتصادي لتقليص اعتماد المملكة على إيرادات النفط، عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يوم الثلاثاء الماضي.

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وأبلغ وزير النقل مؤتمرا صحافيا في السعودية، أن الاستراتيجية تشمل مشاريع عملاقة كثيرة وتخصيص أكثر من 500 مليار ريال للاستثمار.

من جهته، قال عبد العزيز الدعيلج رئيس هيئة الطيران المدني في نفس المؤتمر، إن السعودية تخطط لزيادة عدد طرق الطيران الدولي من 99 إلى أكثر من 250، وزيادة إجمالي حركة الركاب السنوية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 103 ملايين في 2019 إلى 330 مليونا بحلول عام 2030.

وأضاف الدعيلج أنه ستتم زيادة السعة السنوية لمطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، إلى 100 مليون راكب.

وذكر أن المملكة تهدف لأن تصبح مركزا لوجستيا عالميا للشحن الجوي بتداول 4.5 مليون طن من الشحنات الجوية سنويا، ارتفاعا من 900 ألف طن في 2019.

وأعلنت السعودية في وقت سابق عن ناقلة وطنية جديدة سيجري تدشينها في إطار الاستراتيجية التي تهدف لجعل المملكة خامس أكبر مركز عالمي لحركة عبور الركاب في العالم.

وأبلغت مصادر على دراية بالخطط "رويترز"، أن شركة الطيران الجديدة ستستهدف حركة الطيران الدولي العابرة.

وتشغل شركات الطيران الأخرى في المملكة، مثل الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة وفرعها للطيران منخفض التكلفة "طيران أديل"، خدمات أغلبها محلية ورحلات مباشرة بين وجهتين محددتين من وإلى البلد البالغ عدد سكانه 35 مليون نسمة.