المفوضية الأوروبية ترفع توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو لـ4.8% خلال 2021

رفعت المفوضية الأوروبية، بشكل كبير توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 4.8% في 2021، أي أكثر بــ0.5 نقطة، مقارنة مع آخر تقدير وباتت تعول على 4.5% في 2022.

وذكرت المفوضية في بيان أن انتعاش الاقتصاد الأوروبي سيكون أسرع مما كان متوقعا بفضل تحسن الوضع الصحي والرفع السريع للقيود المرتبطة بمكافحة كوفيد-19.

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وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بوتيرة أقل كثيرا مما كان متوقعا في الربع الأول من العام، مع زيادة المخزونات والاستثمارات قابلها انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو البالغ عددها ‭‭19‬‬، انكمش ‭‭0.3‬‬% على أساس ربع سنوي، ليسجل انخفاضا بـ ‭‭1.3‬‬% على أساس سنوي. يُقارن ذلك مع تقديرات قبل ثلاثة أسابيع بـ ‭‭-0.6‬‬ % و‭‭-1.8‬‬% على التوالي.

وأدى انخفاض استهلاك الأسر، الذي تضرر من إجراءات العزل العام بسبب وباء فيروس كورونا والتي تضمنت إغلاق المتاجر في جميع أنحاء أوروبا، إلى خصم ‭‭1.2‬‬ نقطة في حين كان الإنفاق الحكومي محايدا.

يأتي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بـ ‭‭0.3‬‬% بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ ‭‭0.6‬‬% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعني أن اقتصاد منطقة اليورو كان من الناحية الفنية في ثاني ركود منذ بداية جائحة كوفيد-‭‭19‬‬.