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مجلس الوزراء السعودي يُقر تعديل الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي

الرياض
جانب من مدينة الرياض
اقتصاد السعودية

مجلس الوزراء السعودي يُقر تعديل الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي

ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 11.3% في الربع الأول

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دبي - العربية.نت

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وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، على النحو الوارد في القرار.

وينص نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، على اختصاص مجلس الوزراء، بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.

وتشير بيانات سابقة لهيئة المدن الاقتصادية في السعودية، إلى استثناء بعض الأنشطة من الاستثمار الأجنبي، منها الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، والتعدين واستغلال المحاجر، وبعض الصناعات التحويلية، والأنشطة المالية والتأمين، والمعلومات والاتصالات، وعدد من الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى، وكذلك الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي، بالإضافة إلى النقل والتخزين.

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وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، بنسبة 11.3% في الربع الأول من العام الجاري، إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في الربع المماثل من 2020، وفقاً لحسابات "العربية.نت"، بالاستناد لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

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