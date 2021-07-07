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السعودية تقترب من منح تراخيص لـ 3 شركات عالمية بمجال نقل الطرود

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية
الاتصالات السعودية

السعودية تقترب من منح تراخيص لـ 3 شركات عالمية بمجال نقل الطرود

منح التراخيص يمر بمراحله النهائية.. وضخ استثمارات متوقعة بـ 6 مليارات ريال

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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​​​​ أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن منح التراخيص اللازمة لثلاث شركات عالمية للعمل في مجال خدمات نقل الطرود بالمملكة يمر بمراحله النهائية، حيث سيؤدي انضمامها للسوق المحلية إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات ريال.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أن استثمارات الشركات الثلاث ستنعكس على البنية التحتية للخدمات البريدية اللوجستية، كما ستسهم في زيادة الناتج المحلي للقطاع، والمواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة منصة لوجستية عالمية رائدة ومحور ربط للقارات الثلاث.

وأدت تنظيمات الهيئة للقطاع إلى تطوير البنية التحتية في المملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية في مجال عمليات الخدمات البريدية، كما ستسهم هذه التنظيمات بنقل مراكز الفرز والتوزيع الإقليمية إلى المملكة، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية رائدة، إذ يشهد قطاع البريد نموًا في عدد المرخصين بخدمات نقل الطرود ليصل إلى 20 مقدم خدمة (دولي) و35 مقدم خدمة (محلي).

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يشار إلى أن قطاع البريد منذ تولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تنظيمه في النصف الثاني من عام 2019 شهد نمواً في سوق الطرود، حيث ارتفع عدد الطرود خلال هذه الفترة بنسبة 160% ليتجاوز الـ 20.3 مليون طرد خلال الربع الأول من عام 2021، مع ارتفاع عدد المرخصين إلى 42 شركة وبنسبة 367% ونمو حجم السوق في نهاية عام 2020 بنسبة 23% ليصل إلى 6.4 مليار ريال.

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