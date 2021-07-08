الأردن يتفق مع إسرائيل على شراء 50 مليون متر مكعب من المياه

تواصل الأردن وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق ستزود إسرائيل بموجبه المملكة الأردنية بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.

وخلال لقاء اليوم، اتفق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، على استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى حوالي 700 مليون دولار سنويا، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

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واتفق الوزيران على أن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية لاتفاق المياه، حسب ما نقلته إحدى القنوات المحلية في الأردن.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صدق على بيع كميات من المياه للأردن، بحيث لا تتجاوز الكمية السنوية 50 مليون متر مكعب، وذلك حتى نهاية العام 2022.

وتمت الموافقة على بيع هذه الكمية لمدة خمس سنوات، وأوعز لمجلس الأمن القومي بدراسة الطلبات الأردنية بهذا الخصوص، وفقا للظروف في كل سنة.

وقالت إن الأردن سيدفع الثمن الكامل مقابل المياه.

وأضاف: "بذلك يسعى بينيت إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الأردن"، التي كانت متوترة مع رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، ورفض الاستجابة لطلبات أردنية مشابهة.