السعودية تعلن فرصاً استثمارية في أحد القطاعات الحيوية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" عن فرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية.

وأضافت الهيئة أن هذه الفرص الواعدة تتمثل في عقود إسناد بصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لتطوير وتشغيل المحطات في كلٍ من: ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ميناء رأس الخير، ميناء جازان، ميناء ينبع التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل.

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كما تشمل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، وميناء الجبيل التجاري، لتقديم خدمات مختلفة تشمل: الحاويات، البضائع العامة، البضائع السائبة، بضائع الدحرجة، الركاب، المواشي.

وتُعد هذه العقود المستقبلية استمرارًا لتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأصول في هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته التشغيلية.

ويساهم ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الموانئ، ورفع تنافسية موانئ السعودية إقليميًا وعالميًا، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.