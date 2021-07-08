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مصر تتوقع ارتفاعاً قوياً في إيرادات قناة السويس بنهاية 2021

قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس

مصر تتوقع ارتفاعاً قوياً في إيرادات قناة السويس بنهاية 2021

إلى 6 مليارات دولار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – العربية.نت

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أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أن إيرادات القناة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 3 مليارات دولار بزيادة نسبتها 8.8% مقابل إيرادات نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن إجمالي السفن التي عبرت القناة منذ بداية شهر يناير حتى نهاية يونيو الماضي، بلغت 9763 سفينة، بزيادة نسبتها 2.3% عن الفترة المماثلة لها العام الماضي، بإجمالي إيرادات بلغت نحو 3 مليارات دولار.

وذكر أنه في حال الاستمرار على هذا الحال، فسوف تسجل إيرادات قناة السويس ارتفاعا قويا بنهاية العام الحالي وتصل إلى نحو 6 مليارات دولار.

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وحول إنهاء أزمة السفينة "إيفر غيفن"، أشار ربيع إلى أن الهيئة استطاعت إنهاء أزمة السفينة من خلال التفاوض بدلاً من القضاء مع الحفاظ على حقوقها والشركة المالكة للسفينة.

وأوضح أن أزمة جنوح السفينة أعطت عدة دروس، أهمها التركيز على العامل البشري، والاستمرار في عمليات التدريب للعاملين في الهيئة، مشيراً إلى أن إنقاذ السفينة كان بفضل الجهد الكبير لعمال ومهندسي الهيئة.

وقال إن هيئة قناة السويس تعمل حالياً على دراسة دعم أسطول الهيئة بقاطرات بقوة شد 250 طناً، وأذرع شحن بارتفاعات عالية لمواجهة أي معوقات مستقبلية، فضلاً عن عملية التوسعة والتعميق لمجرى القناة، والتي تم البدء بها في مايو الماضي بدلاً من يناير المقبل.

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