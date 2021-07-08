مصر.. معدل التضخم السنوي يسجل 5.3% في يونيو

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل مستوى 5.3% لشهر يونيو الماضي مقابل نحو 6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي قد سجل 4.9% في شهر مايو من العام الحالي.

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وذكر جهاز الإحصاء المصري، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ نحو 113.2 نقطة لشهر يونيو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.3% عن البيانات الخاصة بشهر مايو 2021.

وأوضح أن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 13.5%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.6%، وزادت أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.3%.

أيضاً، ارتفعت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، كما ارتفعت أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2%، وزادت أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 3.3%.

وأشار الجهاز إلى أنه رغم هذا الارتفاع، فقد تراجعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.8%، كما انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، وأيضاً تراجعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.7%.