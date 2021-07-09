فاتورة بريكست تلاحق بريطانيا.. مطالبة بدفع 47.5 مليار يورو للاتحاد الأوروبي

أظهر تقرير مجمع لميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2020، أن المملكة المتحدة مطالبة بأن تدفع 47.5 مليار يورو (56.23 مليار دولار) للتكتل، في إطار تسوية مالية لانسحابها منه.

وأضاف التقرير أن الأموال مطلوبة بموجب سلسلة بنود اتفق عليها الجانبان في إطار اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وهذا المبلغ أعلى كثيرا مما كان متوقعا، إذ تكهن مكتب مسؤولية الميزانية بالمملكة المتحدة في تقرير في مارس 2018 بأن الفاتورة ستصل إلى 41.4 مليار يورو.

وقال تقرير ميزانية الاتحاد الأوروبي، إن مبلغا مبدئيا قدره 6.8 مليار يورو يستحق الدفع في 2021، على أن يجري دفع بقية الأموال لاحقا.