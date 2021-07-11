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الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لـ 100 ألف مبرمج حول العالم

الإمارات - اقتصاد
الإمارات
اقتصاد الإمارات

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لـ 100 ألف مبرمج حول العالم

يشمل التعاون مع غوغل ومايكروسوفت وأمازون وغيرها من الشركات

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دبي - العربية.نت

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أطلق نائب رئيس الإمارات، ر ئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برنام جا و طنيا للمبرمجين، يتضمن منح الإقامة الذهبية لأفضل 100 ألف مبرمج من حول العالم، وتوفير تسهيلات وخيارات تمويل لرواد الأعمال والمبرمجين، لدعم مشاريعهم.

ويشمل البرنامج، التعاون مع غوغل ومايكروسوفت وأمازون وغيرها من الشركات، في تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج، وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام.

ويستهدف البرنامج أيضا زيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار درهم إلى 4 مليارات درهم.

قررت الحكومة الإماراتية، في نوفمبر الماضي منح الإقامة الذهبية للمقيمين ومدتها 10 سنوات، لعدة فئات، تشمل جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه وكافة الأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة في الإمارات بمعدل 3.8 وأكثر.

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