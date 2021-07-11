التعاون بمجالات التقييس يعزز جودة المنتجات بأسواق السعودية وعمان

توقع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، أن يُمثل التعاون بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، نقطة انطلاق جديدة لتعزيز جودة وسلامة السلع المستوردة والمصدرة في أسواق البلدين.

وأكد القصبي أن هذا التعاون سيسهم في تنمية التجارة بين البلدين، وتأكيد جودة السلع المستوردة والمصدرة والقضاء على العوائق الفنية للتجارة وضمان سلامة المستهلك.

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وذكر المحافظ بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان للمملكة، أن التعاون بين المملكة وعُمان في أنشطة التقييس سيشمل مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وإجراءات التحقق من المطابقة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار القصبي أيضا إلى التعاون في العمل على تحقيق متطلبات سلامة المستهلك، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة التقييس، علاوة على نقل الخبرات والمعرفة، وتبادل الزيارات والخبراء في المجالات ذات العلاقة.

وتابع: "سينعكس حرص قيادة البلدين على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية على وتيرة العمل وجهود الجهات السعودية والعمانية في تفعيل مستهدفات هذه الشراكات الاستراتيجية".