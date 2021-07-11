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التعدين واستغلال المحاجر يقودان تحسن الإنتاج الصناعي في السعودية 

مصنع في السعودية
مصنع في السعودية
اقتصاد السعودية

التعدين واستغلال المحاجر يقودان تحسن الإنتاج الصناعي في السعودية

ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 0.5% خلال مايو

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الرياض- العربية.نت

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أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2021 بنسبة 0.5% على أساس سنوي، بدعم الارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر.

وذكر التقرير الشهري عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر (وزنه القياسي بالمؤشر يبلغ 74.5%) ارتفع بنسبة 0.8% خلال مايو الماضي، قياسا على نفس الشهر من عام 2020.

وأفادت الهيئة بأن المملكة رفعت إنتاج النفط من 8.4 مليون برميل يوميا في مايو 2020، إلى 8.5 مليون برميل يوميا في الشهر ذاته من العام الحالي.

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وارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضا بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

وانخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنحو 13.7% خلال مايو 2021 على أساس سنوي، ولكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر البالغ 2.9% فقط لم يكن له تأثير كبير على المؤشر.

وأفادت بيانات الهيئة، بأن مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية ارتفع بنسبة 3.5% خلال شهر مايو 2021 مقارنة مع شهر أبريل السابق له.

وارتفع نشاط التعدين والمحاجر بنسبة 5% على أساس شهري، كما ارتفعت الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 18.8%، في المقابل انخفض نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 2.7%.

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