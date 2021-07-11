حلم التنقل بسرعة 1000 كم في الساعة بات قريباً

من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا قطارات الـ Hyperloop من 1.2 مليار دولار عام 2021 إلى 6.6 مليار دولار بحلول عام 2026. وتأتي العوامل الرئيسية التي تدفع نمو هذا السوق هي انخفاض وقت السفر وتكاليف النقل، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.

ولم يعد الوعد بالسفر عالي السرعة الذي يسمح بالتنقل بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة، لم يعد بعيداً، فالعمل على قطارات Hyperloop التي تحدث عنها إيلون ماسك لأول مرة عام 2013 بلغ مراحل متطورة ودخل في خطط التطور العمراني للبلدان.

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وقد اختبرت Virgin Hyperloop التكنولوجيا بنجاح مع راكبين، فيما تعمل Hardt Hyperloop على التكنولوجيا في أوروبا من خلال بناء التحالفات الدولية اللازمة لإنشاء شبكات Hyperloop كاملة.

وفي المنطقة من المتوقع أن يقدم كونسرتيوم من الشركات مقترحاً لإنشاء الجسر البري بين الرياض وجدة هذا العام بتقنيات مثل هايبرلوب أو الجيل الجديد من Maglev، بحسب ما كشفت عنه الاستراتيجية الجديدة للنقل والخدمات اللوجيستية.

ولكن يكمن الفرق بين التقنيتين، في الاختلاف الرئيسي في أن كبسولة Hyperloop تنتقل بسلاسة من دون احتكاك داخل أنبوب مغلق مفرغ من الهواء بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة باستخدام محركات لدفع الكبسولات، واستغلال تأثير الفراغ في الأنبوب للحفاظ على السرعة.

لكن تقنية Maglev التي تعمل بالرفع المغناطي ستحتاج فقط إلى أنبوب صغير للتنقل بداخلة، ويمكنها أيضا العمل خارج الأنبوب، بسرعة 620 كيلومتر في الساعة.

من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا القطارات السريعة أو الـ Hyperloop من 1.2 مليار دولار عام 2021 إلى 6.6 مليار دولار بحلول عام 2026.

وبحلول عام 2050 من المتوقع مضاعفة عدد الركاب وحركة المرور ثلاث مرات، ما قد يزيد انبعاثات الكربون بنسبة 80% إذا لم تراعي الحلول الجديدة للنقل خفض الانبعاثات، وهو ما تسعى إليه الاستراتيجية الجديدة للسعودية.