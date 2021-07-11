السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ، والتي تصل مدتها لـ 11 يوما.

وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو، وتنتهي يوم الأحد 25 يوليو 2021.

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وذكرت الوزارة أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين الموافق 26 يوليو 2021، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت المحكمة العليا في السعودية أعلنت أن وقفة عرفة ستكون في الـ 19 من يوليو وعيد الأضحى في الـ 20.

ونقلت المحكمة عن دائرة الأهلة "عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة" ليكون السبت 10 يوليو 2021 المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، والأحد الأول من شهر ذي الحجة وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".