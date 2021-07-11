عودة الملياردير برانسون للأرض بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء

انطلق الملياردير ريتشارد برانسون، اليوم الأحد، في أول رحلة فضائية سياحية، حيث انطلقت منذ قليل رحلة شركة Virgin Galactic السياحية إلى الفضاء، وتحمل على متنها مؤسس الشركة الملياردير ريتشارد برانسون. وعادت الرحلة بشكل ناجح.

تأتي رحلة برانسون، قبل 9 أيام فقط من انطلاق رحلة الملياردير الآخر جيف بيزوس، مؤسس أمازون، في سباق الرحلات السياحية للفضاء، والذي من المقرر أن يقوم برحلة إلى حدود الفضاء يوم 20 يوليو هو الأخر، باستخدام مركبة بلو أوريغن.

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وأعلن برانسون أنه سيكون على متن رحلة تجريبية لشركة Virgin Galactic Holdings Inc. قبل أسبوع من بلوغه سن الـ 71 عاماً.

جاء قرار السفر بعد موافقة من الولايات المتحدة. تقوم إدارة الطيران الفيدرالية التابعة لشركة Virgin Galactic بنقل الركاب الذين يدفعون رسوماً.

ويرحل برانسون على متن الطائرة الفضائية VSS Unity التابعة لشركة Virgin، والتي تحمل نفسها عالياً على متن ما يسمى بالطائرة الأم، في رحلة من المتوقع أن تستغرق نحو 90 دقيقة من الإقلاع إلى الهبوط. بعد إطلاقها من الطائرة الحاملة، ستشعل الوحدة محركاً صاروخياً لدفعه إلى ارتفاع 88 كيلومترا فوق سطح الأرض.

وتقترب الرحلة من خط الفضاء الذي حددته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، والمعروفه باسم "خط كارمان"، والتي تبعد 100 كيلو متر عن سطح الأرض.

تبلغ ثروة برانسون، الذي حصل على وسام فارس عام 1999 من قبل الملكة إليزابيث الثانية عن "خدمات ريادة الأعمال"، حوالي 7.5 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.