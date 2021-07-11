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حساب المواطن: 99 مليار ريال إجمالي الدفعات.. و1.9 مليار ريال لشهر يوليو

حساب المواطن
نقود سعودية فئة 500 ريال
اقتصاد السعودية

حساب المواطن: 99 مليار ريال إجمالي الدفعات.. و1.9 مليار ريال لشهر يوليو

بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق 10.5 مليون مستفيد وتابع

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دبي - العربية.نت

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أودع برنامج حساب المواطن، في السعودية، اليوم الأحد، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 35 مليون ريال.

وبحسب بيان للبرنامج، فإن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته بلغ أكثر من 99 مليار ريال منها 808 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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