عجز الميزان التجاري لمصر يهبط 13% في أبريل.. ما السبب؟

كشفت بيانات رسمية حديثة، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة 13.3% خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضحت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أبريل 2021، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة العجز في الميزان التجاري المصري بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 47.4% لتسجل قيمتها الإجمالية نحو 2.84 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 1.93 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2020. وهو ما أرجعه جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وعلى رأسها الأدوية والمحضرات الصيدلية التي ارتفعت بنسبة 77.2%.

كما قفزت صادرات مصر من الفواكه الطازجة بنسبة 60.2%، وأيضاً صعدت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 12%.

في المقابل، تراجعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل الماضي، تصدرها صادرات الأسمدة التي انخفضت بنسبة 29.9%، تلتها منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 10.9%. كما تراجعت صادرات البطاطس بنسبة 37.2%، وتراجعت قيمة صادرات السكر المكرر بنسبة 39.7%.

على صعيد الواردات، فقد ارتفعت قيمتها خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 8.1% لتسجل نحو 5.92 مليار دولار مقابل نحو 5.47 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزا جهاز الإحصاء المصري ارتفاع قيمة الواردات خلال شهر أبريل الماضي إلى ارتفاع واردات بعض السلع أهمها واردات سيارات الركوب التي قفزت بنسبة 58.9%، كما قفزت واردات خامات الحديد بنسبة 58.6%، وقفزت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2%.