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الخريف: زيارة سلطان عمان للسعودية فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادي

بندر الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر الخريف
اقتصاد السعودية

الخريف: زيارة سلطان عمان للسعودية فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادي

الزيارة فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين مسؤولي البلدين لتبادل الخبرات الصناعية

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الرياض- العربية.نت

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، عمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، حيث كان لها تأثير مباشر على تعزيز الرؤى الموحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين لاسيما في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

وعدّ الخريف، زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان إلى المملكة، فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين مسؤولي البلدين لتبادل الخبرات في التشريعات والأنظمة والتجارب الصناعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.

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وأشار إلى أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان بلغ أكثر من 17 مليار ريال خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُضيفاً أن صندوق التنمية الصناعية السعودية أسهم في تمويل مشروعين مشتركين مع سلطنة عُمان بقيمة تتجاوز 90 مليون ريال، وفقا ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحول الصادرات السعودية، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه خلال عام 2020 بلغت قيمة الصادرات إلى سلطنة عُمان أكثر من 3 مليارات ريال سعودي، تتمثل في خليط من المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والبتروكيماويات والمنتجات الاستهلاكية المعمرة، في حين تنوعت المنتجات المستوردة من عُمان خلال العام الماضي في عدد من المنتجات الغذائية، ومواد البناء والمعادن، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 6 مليارات ريال.

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