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"السعودية للكهرباء" تستعد لموسم الحج بمشروعات جديدة قيمتها 480 مليون ريال 

الشركة السعودية للكهرباء مناسبة
الشركة السعودية للكهرباء
موسم الحج

"السعودية للكهرباء" تستعد لموسم الحج بمشروعات جديدة قيمتها 480 مليون ريال

تم رفع الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في بالمشاعر

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ، بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أنه تم رفع مستوى الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، خالد بن حمد القنون، إن المشاريع الجديدة تهدف إلى تعزيز المنظومة الكهربائية، حيث تم استكمال كافة برامج الصيانة الوقائية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية والأهلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتم الانتهاء من عمليات استبدال جميع العدادات الميكانيكية في المشاعر البالغ عددها 7785 عداداً بأخرى ذكية.

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وأشار القنون إلى تنفيذ خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكات الكهربائية بمشعر عرفات وتعزيز موثوقيتها بما يسهم في الاستغناء عن المولدات المستأجرة وزيادة مستويات السلامة والأمان، مبيناً أن أكثر من 700 مهندس وفني ومتخصص يعملون على مدار الساعة لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام.

وأفاد بأن الشركة تحرص من خلال هذه المشاريع على تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، بما يساعدهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

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