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البادي للعربية: فتح المنفذ البري سيطور الروابط السعودية مع عُمان

اقتصاد

البادي للعربية: فتح المنفذ البري سيطور الروابط السعودية مع عُمان

الطريق الجديد سيكون له أثر كبير في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية

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دبي - العربية.نت

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توقع عضو غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة في محافظة الظاهره، سيف بن سعيد بن راشد البادي، في مقابلة مع "العربية" أن يكون للربط البري بين المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، بطريق بري يختصر المسافة، وعلى مستوى عالي من الجودة، أثر كبير في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف أن علاقة السلطنة مع المملكة وطيدة في مختلف المجالات، وتعكس الزيارة الحالية من سلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة، وما تخللها من تفاهمات واتفاقيات، هذه العلاقات المتميزة، مشيرا إلى صدور توجيهات للاسراع في افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين، والذي سيسهل الحركة التجارية وزيادة تبادل التجارة.

واعتبر أن الفرص الواعدة، ستكون في العديد من القطاعات، التي تستوعب استثمارات مباشرة وغير مباشرة، مثل القطاع السياحي واللوجستي والأمن الغذائي، بجانب الحديث عن التوجه لإنشاء منطقة صناعية مشتركة سيكون لها آثار اقتصادية، وإيجاد حراك يعود بالنفع على طرفي العلاقة.

وأوضح أن القطاع اللوجستي، ومن ضمنه النقل البري، سيسهل تطور العلاقة في مجال الأمن الغذائي، بجانب القطاع السياحي، مع سهولة الربط والحركة السياحية والتجارية بين البلدين.

وأشار إلى أن الخط البري سيسهل حركة الحجاج والمعتمرين، وسيكون له أبعاد اجتماعية واقتصادية مختلفة.

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