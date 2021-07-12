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الصحة السعودية: توزيع 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

من حملات التطعيم في السعودية (أرشيفية- فرانس برس)
توزيع لقاحات كورونا في السعودية
لقاح كورونا

الصحة السعودية: توزيع 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

كان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، صرح لقناة "العربية" الشهر الماضي، بأن 14 مليون شخص في المملكة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح.

وأضاف الربيعة: "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة"، مؤكداً حرص قيادة المملكة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى ذلك الوقت، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية والتعامل مع الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة. وأتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.

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