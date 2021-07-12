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المركزي الإماراتي يخطط لإصدار عملة رقمية

مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي
المركزي الإماراتي

المركزي الإماراتي يخطط لإصدار عملة رقمية

خلال الفترة من 2023- 2026

متابع الغاء المتابعة

أبوظبي - العربية.نت

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أعلن مصرف الإمارات المركزي عن أهم توجهاته الاستراتيجية خلال الفترة من 2023- 2026، والتي تتضمن إصدار عملة رقمية.

وقال المركزي إنه يسعى من خلال خطته إلى أن يكون من أفضل 10 مصارف مركزية في العالم، طالبا من شركائه تزويده بتوقعاتهم بشأن الاحتياجات المستقبلية من المصرف.

وذكر المركزي أن توجهات استراتيجيته خلال السنوات المقبلة تتضمن 7 أهداف، منها إصدار عملة رقمية ودعم التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات وذلك من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، حسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وتشمل الاستراتيجية استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية وأنظمة التأمين، وذلك بالإضافة إلى استخدام بنية تحتية للهوية الرقمية، لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل.

وأشار إلى الهدف المتمثل في تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين، مضيفا أن الاستراتيجية تتضمن دعم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات ومواصلة تطوير بنية تحتية مالية أكثر ابتكاراً لدعم تنافسية الدولة في هذا المجال.

وحدد المصرف المركزي تاريخ 15 يوليو الجاري لمشاركة الشركاء في الدراسة التي أطلقها لهذه الغاية تحت عنوان "التوقعات والاحتياجات المستقبلية للشركاء".

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