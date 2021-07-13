.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر تدرس إصدار سندات التنمية المستدامة

وزارة المالية المصرية مناسبة
وزارة المالية المصرية
اقتصاد مصر

مصر تدرس إصدار سندات التنمية المستدامة

مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إن مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة لتكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأضاف الوزير في بيان: "نستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي".

وأوضح الوزير أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.

بريطانيا تبيع باكورة سنداتها "الخضراء" في 2021 أسواق المال اقتصاد بريطانيا بريطانيا تبيع باكورة سنداتها "الخضراء" في 2021

وبلغت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، ما يتجاوز المبلغ الإجمالي للعام الماضي بأكمله وذلك وفقا لجداول بلومبرغ الدورية لرأس المال للنصف الأول من عام 2021.

وارتفعت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في النصف الأول من عام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 38% تقريباً لتصل إلى ما يقارب 6.4 مليار دولار مقارنة بالمبلغ الإجمالي لعام 2020 في الفئة نفسها الذي بلغ 4.7 مليار دولار.

وبلغ حجم إصدارات الديون العالمية الخضراء والمرتبطة بالاستدامة نحو 541 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وشهدت السوق العالمية نموا قويا في النصف الأول من عام 2020 إلا أن الإصدارات شهدت نموا بطيئا بقيمة زادت بنسبة 12% من الإجمالي لعام 2020 بأكمله حيث بلغت ما يقارب 482 مليار دولار وعلى الصعيد العالمي شكّل القطاعان المالي والحكومي نحو 50% من حصة السوق.

ومن المتوقع أن يكون عام 2021 عاما محوريا بالنسبة إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية فيما يتعلق بإعادة تشكيل الأسواق على مستوى العالم.

ووفقا لتقرير بلومبرغ إنتلجنس العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية لعام 2021 سيتم تخصيص أكثر من 3 تريليونات دولار من الحوافز المالية على مستوى العالم لتمويل التعافي الأخضر، بينما قد تتجاوز أصول الحوكمة البيئية والاجتماعية مبلغ 53 تريليون دولار بحلول عام 2025 ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة وذلك بفضل توسع قطاع صناديق المؤشرات المتداولة والديون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دموع لا تنتهي.. أموات بين الأغطية في ذي قار دموع لا تنتهي.. أموات بين الأغطية في ذي قار
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
الأكثر قراءة
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية "الفتنة"
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي
السعودية تختتم بطولة رفع الأثقال للسيدات السعودية تختتم بطولة رفع الأثقال للسيدات
قبل أن تذهب
مهرجان كان.. أفلام مثيرة للجدل في الأسبوع الأول
مهرجان كان.. أفلام مثيرة للجدل في الأسبوع الأول
اكتشف المزيد