نمو يفوق التوقعات للصادرات والواردات الصينية وسط الطلب القوي

سجلت صادرات الصين نموا فاق التوقعات في يونيو، وسط قوة الطلب العالمي في ظل تخفيف قيود الإغلاق ومواصلة حملات التطعيم.

وارتفعت الصادرات الصينية بالدولار بنسبة 32% في يونيو على أساس سنوي، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 23% فقط.

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هذا النمو لم يقتصر على الصادرات، بل امتد ليشمل الواردات إلى الصين والتي ارتفعت بنحو 37% في يونيو، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بـ30%.

وجاء الارتفاع في أرقام الواردات مدعوما بالزيادة في أسعار المواد الخام.

وسجلت الصين فائضا تجاريا تجاوز 51 مليارا و500 مليون دولار في يونيو وهو ما فاق التوقعات أيضاً.