.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نمو يفوق التوقعات للصادرات والواردات الصينية وسط الطلب القوي

تجارة - الصين
ميناء تصدير في الصين
اقتصاد الصين

نمو يفوق التوقعات للصادرات والواردات الصينية وسط الطلب القوي

الفائض التجاري تجاوز 51.5 مليار دولار في يونيو وهو ما فاق التوقعات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجلت صادرات الصين نموا فاق التوقعات في يونيو، وسط قوة الطلب العالمي في ظل تخفيف قيود الإغلاق ومواصلة حملات التطعيم.

وارتفعت الصادرات الصينية بالدولار بنسبة 32% في يونيو على أساس سنوي، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 23% فقط.

هذا النمو لم يقتصر على الصادرات، بل امتد ليشمل الواردات إلى الصين والتي ارتفعت بنحو 37% في يونيو، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بـ30%.

وجاء الارتفاع في أرقام الواردات مدعوما بالزيادة في أسعار المواد الخام.

وسجلت الصين فائضا تجاريا تجاوز 51 مليارا و500 مليون دولار في يونيو وهو ما فاق التوقعات أيضاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
دموع لا تنتهي.. أموات بين الأغطية في ذي قار دموع لا تنتهي.. أموات بين الأغطية في ذي قار
الأكثر قراءة
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية "الفتنة"
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي
الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة
قبل أن تذهب
مهرجان كان.. أفلام مثيرة للجدل في الأسبوع الأول
مهرجان كان.. أفلام مثيرة للجدل في الأسبوع الأول
اكتشف المزيد