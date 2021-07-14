.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ أغسطس 2018

اقتصاد بريطانيا

ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ أغسطس 2018

خلال يونيو الماضي

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصل معدل التضخم في بريطانيا ارتفاعه ليصل إلى 2.5% في يونيو على أساس سنوي وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018 ، مقابل بلوغه 2.1% في مايو، وجاءت الارتفاعات بسبب نمو أسعار المواد الغذائية والسيارات المستعملة والملابس والأحذية بشكل أساسي.

ويتجاوز التضخم حاليا معدل التضخم المستهدف من بنك انجلترا وهو 2%، علما أن بنك انجلترا توقع أن يتجاوز التضخم 3% مع إعادة فتح الاقتصاد، مؤكدا أن الارتفاع سيكون مؤقتا.

وقد تسارع معدل التضخم بشكل حاد منذ مارس مع بدء الحكومة البريطانية الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا ومن المقرر إعادة فتح الاقتصاد بالكامل يوم الاثنين المقبل.

الأسواق تنتظر شهادة باول وتفسيرات الفيدرالي لقفزة التضخم نبض السوق الأسواق العالمية الأسواق تنتظر شهادة باول وتفسيرات الفيدرالي لقفزة التضخم

وكانت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في 13 عاما في يونيو/حزيران في ظل قيود على الإمدادات واستمرار انتعاش في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من مستويات متدنية ناجمة عن الوباء في الوقت الذي يكتسب فيه تعافي الاقتصاد زخما.

وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.9% الشهر الماضي، في أكبر ارتفاع منذ يونيو/حزيران 2008، بعد أن تقدم 0.6 بالمئة في مايو/أيار.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو/حزيران، قفز مؤشر التضخم الأميركي 5.4% في أكبر ارتفاع منذ أغسطس/آب 2008 وعقب زيادة 5% في الاثني عشر شهرا حتى مايو/أيار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق
دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية! دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية!
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"
بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً
قبل أن تذهب
خلافات داخل المعارضة التركية حول مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة
خلافات داخل المعارضة التركية حول مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة
اكتشف المزيد