مصر تعلن نبأ هام يسهل انتشار السيارات الكهربائية

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن القرار يأتي في إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة في مصر مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها.

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وأكد المجلس على مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.

بدأت شركة دون فونج الصينية خطوات تفعيل اتفاقيات مع النصر للسيارات، تمهيداً لتصنيع السيارة الكهربائية E70، حيث تم توريد 13سيارة لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية.

وتحاول مصر منذ سنوات العمل على استراتيجية لتوطين صناعة السيارات ومن المخطط أن يكون تصنيع السيارة الكهربائية بداية للتصنيع بشكل متكامل، بحيث يتخطى مرحلة التجميع.

وحرصت الحكومة على دخول القطاع الخاص بالشراكة مع شركات كبرى لتقديم خدمات البيع والصيانة وأخرى لإنشاء وإدارة محطات الشحن.