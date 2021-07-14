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صندوق النقد الدولي يعتزم إقراض لبنان 860 مليون دولار

لبنان

صندوق النقد الدولي يعتزم إقراض لبنان 860 مليون دولار

ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، أن الصندوق سيخصص 860 مليون دولار للبنان من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين.

جاء تصريح محيي الدين بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث أكد عون أن لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية ويرحب بأي دعم يقدمه الصندوق.

ويشهد لبنان فراغاً حكومياً منذ استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت قبل سنة تقريباً.

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يذكر أن لبنان يشهد تحركاً إقليمياً ودولياً يسعى لإنهاء الركود السياسي الحالي الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، متزامنة مع أزمة سياسية في ظل عدم قدرة الأطراف السياسية على الاتفاق لتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري عقب استقالة الحكومة السابقة برئاسة حسّان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

ووسط هذه الأزمات، رجح البنك الدولي أن تكون أزمة لبنان المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ عام 1850.

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