مبادرة توطين في السعودية توظف 71 ألف مواطن ومواطنة

أسهمت مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات، التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها بالسعودية، في توظيف أكثر من 71 ألف مواطن ومواطنة في المنشآت العاملة بالقطاع منذ انطلاقتها قبل عامين وحتى نهاية مايو 2021، بحسب بيانات وتقارير المبادرة.

ويعمل على تنفيذ المبادرة 6 جهات حكومية، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

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وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للكوادر الوطنية في المهن الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية، وتقديم عدد من برامج الدعم والتأهيل، والمحفزات لتحسين بيئة العمل، بما يسهم في استقطاب تلك الكوادر بالقطاع، وتحفيز نموه وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

ويهدف دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة، إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في تلك العقود، وتزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة.