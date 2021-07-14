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وزيرتا التجارة الأميركية والبريطانية تتفقان على تعزيز الروابط الثنائية

العلمان الأميركي والبريطاني
العلمان الأميركي والبريطاني
اقتصاد

وزيرتا التجارة الأميركية والبريطانية تتفقان على تعزيز الروابط الثنائية

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واشنطن - رويترز

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اجتمعت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي مع نظيرتها البريطانية ليز تروس في واشنطن أمس الثلاثاء، واتفقتا على مواصلة العمل لتعزيز الروابط بين بلديهما.

وقال بيان أصدره مكتب تاي إن الوزيرتين اتفقتا على أن الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا في النزاع القائم منذ أمد طويل بشأن الدعم لشركتي صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص والأميركية بوينغ، توجد منصة "لتعاون مستقبلي بشأن التحديات المشتركة، ومن بينها تلك التي تشكلها الممارسات المناهضة للمنافسة من الصين واقتصادات أخرى لا تعمل وفق قوى السوق".

وأكدتا أيضا على أهمية المنافسة العادلة في الاقتصاد العالمي، واتفقتا على العمل معا على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف لتعزيز النظام التجاري الدولي ومعالجة قضايا العمالة القسرية.

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