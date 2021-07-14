.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

القصبي: السعودية تتأهب للمستقبل بنظرة متفائلة وتخلق الفرص في كافة القطاعات

مجلس الأعمال السعودي البريطاني
جانب من مشاركة وزير التجارة ونائبته في منتدى الاستثمار المستدام السعودي البريطاني
اقتصاد السعودية

القصبي: السعودية تتأهب للمستقبل بنظرة متفائلة وتخلق الفرص في كافة القطاعات

خلال أعمال منتدى الاستثمار المستدام السعودي البريطاني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن المملكة العربية السعودية تتأهب للمستقبل بنظرة متفائلة وحكومة نشطة مبادرة تعمل على خلق فرص متنوعة في كافة القطاعات.

وأضاف خلال مشاركته في أعمال منتدى الاستثمار المستدام السعودي البريطاني في لندن، الذي ينظمه مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، أن رؤية المملكة 2030 فتحت آفاقا جديدة للمستقبل وفرصا متنوعة في قطاعات واعدة، مثل: التكنولوجيا والطاقة والسياحة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأوضح أن المملكة لديها فرص فريدة تغطي الكثير من الجوانب المهمة كقطاعات التقنية الرقمية وغيرها، متطلعاً إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات واستقطاب الاستثمارات البريطانية في ظل التسهيلات والإصلاحات الكبيرة التي يحظى بها قطاع الأعمال وجهود تحفيز استقطاب الاستثمار الأجنبي.

تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" تعتزم الاستحواذ على 51% من "ثمانية للنشر" شركات سوق السعودية تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" تعتزم الاستحواذ على 51% من "ثمانية للنشر"

من جانبها، استعرضت نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، الإنجازات الاستثنائية التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال الخمسة أعوام الماضية، منها توفير بيئة أعمال تنافسية من خلال إصلاحات متعددة في مختلف القطاعات، كما ساعدت المراجعات والتحديثات الأخيرة في خلق بيئة أعمال معززة للنمو وداعمة للاستثمار، وتُمكّن من التحول الاقتصادي السريع، مشيرة إلى أنه في سياق تمكين المرأة تم سن قوانين جديدة تشجع مشاركة المرأة بفعالية في التحول الاقتصادي الجديد على جميع المستويات.

كما أوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبدالرحمن الحربي، أنه تم عقد اجتماعات مثمرة على هامش المنتدى مع القطاعين الحكومي والخاص حظيت بمشاركة رئيسة السوق المالية بلندن وعمدة مدينة لندن ورئيسي الغرفة العربية البريطانية ورئيسي مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك من الجانبين ورئيس مجلس أعمال دول الكومنويلث لبحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتطرقت للإصلاحات والسياسات التجارية والاقتصادية التي تبنتها المملكة لتطوير بيئة الأعمال وأسهمت في الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا نحو تسريع التعافي الاقتصادي وجعل المملكة وجهةً استثمارية جاذبة.

وأضاف أن العلاقات السعودية البريطانية تاريخية تمتد لأكثر من 100 عام، ومبنية على الثقة المتبادلة، مضيفًا أن ما تم التوصل له يعد فرصة لتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وبحث فرص التعاون المشترك ذات الأولوية في مجالات التنمية المستدامة المختلفة وترجمتها لشراكات ملموسة تلبي تطلعات شعبي وقيادتي البلدين.

يشار إلى أن أعمال المنتدى شملت خمس جلسات، من بينها جلسة لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة والابتكارات والبُنية التحتية لدى كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والدعم المتاح للشركات والمستثمرين، وجلسة أخرى تناولت تبادل المعرفة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في مجال التمويل الأخضر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق
دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية! دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية!
الأكثر قراءة
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"
بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً
قبل أن تذهب
الأكثر فتكًا وانتشارًا.. متحور دلتا يجتاح العالم
الأكثر فتكًا وانتشارًا.. متحور دلتا يجتاح العالم
اكتشف المزيد