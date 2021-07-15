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الجدعان: رفع تصنيف السعودية يؤكد إيجابية الإصلاحات وفق رؤية 2030

وزير المالية السعودي محمد الجدعان
وزير المالية السعودي، محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان
اقتصاد السعودية

الجدعان: رفع تصنيف السعودية يؤكد إيجابية الإصلاحات وفق رؤية 2030

وأبقت فيتش على التصنيف السيادي للمملكة عند "A"

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دبي - العربية.نت

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قال وزير المالية السعودي، محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان، اليوم الخميس، إن تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني إلى نظرة مستقرة، يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، والذي انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.

وعدلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، اليوم الخميس، النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة"، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.

وأبقت فيتش على التصنيف السيادي للمملكة عند "A".

وتوقعت فيتش أن تقلص عجز الميزانية السعودية إلى 3.3%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

الوكالة ذكرت أن البطالة بين السعوديين تراجعت منذ 2020.

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