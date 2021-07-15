الدولار يتخطى عتبة 20 ألف ليرة لبنانية بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

تخطى الدولار الأميركي عتبة الـ 20 ألف ليرة لبنانية بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الخميس إنه قدم اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية.

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وقبل أيام تخطى الدولار الأميركي في السوق السوداء أعلى مستوى له أمام الليرة اللبنانية بتجاوزه عتبة الـ19000 ليرة.

ويواجه لبنان حاليا أزمة اقتصادية حادة حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.

ويعيش لبنان نقصا حادا في المحروقات يهدد بوقف عمل الأفران والمخابز وبالتالي بخلق أزمة جديدة تضاف إلى مجموع الأزمات المتراكمة، وأبرزها فقدان مئات الأصناف من الأدوية في الصيدليات، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وغلاء المواد الغذائية مع انهيار سعر الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار، وغيرها من الأزمات.

وأضاف الحريري اليوم في كلمة عقب لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا "الموقف لم يتغير ومن الواضح أنه لن نستطيع الاتفاق مع الرئيس عون".

وأوضح : "عون طلب تعديلات على تشكيلة الحكومة أنا اعتبرتها جوهرية". وتابع أنه طرح على عون "وقتا للتفكير"، لكن الرئيس اللبناني أبلغه أنه لا يمكنهما "التوافق".